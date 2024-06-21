Ремонт в Астане продолжается: будут перекрыты участок шоссе и часть моста

В связи с масштабным ремонтом дорог в Астане планируется перекрыть участок шоссе Ондирис и частично - мост Тауелсиздик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В связи с ремонтом дорог в Астане по мосту Тауелсиздик будет перекрыто движение по одной из сторон, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны напомнили, что в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. На сегодня благоустройство моста продолжается.

"Так, с 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты в целях исключения заторов на дорогах города", - отмечается в сообщении акимата.

Также ведомство проводит работы по установке автоматизированной системе измерения большегрузов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

"В связи с этим с 06:00 до 23:50 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - пояснили в акимате.

Накануне астанчан предупредили об ограничениях движения по проспекту Улы Дала - там начат ремонт дорожного полотна. Ремонт будут проводить от проспекта Мангилик Ел до улицы А.Бокейхан. В связи с этим с 20 по 23 июня данный участок будет частично перекрыт.

Также сообщалось, что еще один оживленный участок проспекта Кабанбай батыра в Астане перекроют полностью — от улицы Орынбор до Бухар Жырау.

Ранее редакция NUR.KZ публиковала информацию, какие участки дорог в Астане перекрыты в связи с масштабным ремонтом и что следует знать водителям.

Масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время", — проинформировали в ведомстве.