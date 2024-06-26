Еще одна автобусная полоса появится в Астане

28-ю по счету полосу для движения автобусов введут в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS. Bus Lane введут на участке проспекта Мәңгілік ел.

По информации ТОО "City Transportation Systems", на проспекте Мәңгілік ел, на участке от проспекта Ұлы дала до улицы Керей Жанибек хандар, планируется ввести Bus Lane в обоих направлениях.

Дату нововведения обещают сообщить позже, предварительно - в 10-х числах июля.

"При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети.

Проспект Мәңгілік ел является густонаселенным районом города. По проспекту курсируют 20 маршрутов. Пассажиропоток главного проспекта города составляет 88 тысяч человек в сутки", - объяснили в ТОО.

Сообщается, что данный участок Bus Lane - уже 28-й в городе. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установки знаков.

Ранее мы писали, что перевозчики Алматы попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте.

Также сообщалось, что жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки.

Ранее в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов временно изменили схемы маршрутов. Компания "City Transportation Systems" представила временные схемы.