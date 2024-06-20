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"Будет отключена фиксация": полиция Астаны сделала заявление по автобусным полосам

Опубликовано:

Автобусная полоса
Автобусная полоса. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

Столичный департамент полиции обратился к автомобилистам: водителям временно разрешили заезжать на автобусные полосы по некоторым улицам столицы.

"В связи с производством работ по среднему ремонту магистральных улиц города, с укладкой асфальтового покрытия проезжей части и нанесению дорожной разметки, движение автомашин временно ограничивается.

В целях снижения транспортной нагрузки в период с 19 июня по 1 июля текущего года в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Стражи порядка просят горожан с пониманием отнестись к ситуации и принять во внимание изменения на дорогах столицы, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что левый берег Астаны парализовало из-за ремонта дорог. Лето началось с небывалых пробок - все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог.

Масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время", - проинформировали в ведомстве.

Накануне сообщалось, что еще один участок Кабанбай батыра в Астане полностью перекроют. Сегодня ограничение движения ввели по проспекту Улы Дала - там начат ремонт дорожного полотна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120946-budet-otklyuchena-fiksaciya-policiya-astany-sdelala-zayavlenie-po-avtobusnym-polosam/

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