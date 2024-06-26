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Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 26 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123958-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

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