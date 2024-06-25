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Спасатели обратились к алматинцам с предупреждением

Опубликовано:

Фонтан в Алматы
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители ДЧС Алматы предупредили горожан о сильной жаре, которая придет в мегаполис завтра, 26 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В соответствии со штормовым предупреждением ДЧС Алматы информирует, что 26 июня в городе ожидается сильная жара до 35 градусов", – говорится в сообщении.

Из-за этого жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.

Также, ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

  • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами – помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге – во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время – условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123856-spasateli-obratilis-k-almatincam-s-preduprezhdeniem/

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