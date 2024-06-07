Сколько людей набрали пороговый балл с начала ЕНТ, рассказали в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования поделились промежуточными результатами ЕНТ. Пороговый балл на данный момент сумели набрать 75% сдающих, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

114 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% - на русском, 110 человек - на английском языке, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл - 138 баллов, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

После завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает по каким темам он допустил ошибки. По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет "Грамотность чтения", в среднем освоение составляет 75%.

Хуже справились ребята, сдающие "Физику", - только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалось "Механические волны".

Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля. Сдают его в 14 регионах страны, при этом в связи с режимом ЧС, объявленным в 6 областях, регистрация на участие в тестировании была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут до 12 июля.

О промежуточных итогах рассказывалось в конце мая. Сообщалось о 126 нарушениях.

"Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 94 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 27 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования", - заявили в Миннауки.

Подставных лиц не было выявлено.