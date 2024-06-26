Онлайн-тестирование для получения прав хотят внедрить в Казахстане

Глава Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как в стране планируют решать проблему очередей в классах для сдачи экзаменов на права, передает NUR.KZ.

На заседании мажилиса Мадиев сообщил, что в Казахстане рассматривается возможность сдачи экзаменов на водительские права онлайн.

"Что касается системных мер: на сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга. Такие механизмы применяются в развитых странах - США, Великобритании, Австралии. Вопрос чувствительный, поэтому требует такой, очень тщательной проработки. Это то, что касается теоретической части.

Что касается практической части: с IT-компаниями сегодня смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения, который будет осуществлять фиксацию сдачи экзамена. То есть это поможет снизить расходы на оборудование, на датчики, и граждане смогут проезжать на своих авто в сопровождении родственников, понятное дело. Такие меры рассмотрим", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что обязательное прохождение автошколы для получения прав вернут в Казахстане.

В прошлом году мы писали, что в МВД разъяснили новые правила и ограничения для самокатов в Казахстане. В конце 2023 года экс-министр цифровизации Багдат Мусин рассказал, что лично ездил проверять, как работают новые правила сдачи практического экзамена по вождению.

Тогда же сообщалось, что за месяц в Казахстане аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав.

В начале года мы подготовили подробный материал о том, как получить права на машину в Казахстане в 2024 году.