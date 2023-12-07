"Если подготовиться, то можно спокойно сдать": Мусин о новых правилах сдачи экзамена на права в Казахстане

Министр цифровизации Багдат Мусин в своем Telegram-канале рассказал, что лично ездил проверять, как работают новые правила сдачи практического экзамена по вождению, передает NUR.KZ.

Глава МЦРИАП отметил, что ведомство уделяет особое внимание усовершенствованию процедур проведения теоретических экзаменов.

По его словам, участие сторонних организаций не влияет положительно на исключение коррупционных рисков, так как были случаи, когда представители данных организаций сами оказывались участниками коррупционных схем.

Мусин напомнил, что при сдаче теоретических экзаменов с 16 октября запущено собственное программное обеспечение "ПДД 3.0", которое позволяет идентифицировать личность кандидата по биометрии, сканировать в режиме реального времени аудио- и видеопотоки, контролировать нахождение третьих лиц в экзаменационном классе и излишние движения вокруг экзаменующего, а также проводить контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена путем видеонаблюдения и автоматизированной системой прокторинга.

"В связи с тем, что "ПДД 3.0" позволяет идентифицировать кандидата, оценить его знания, исключать использование принимающих-передающих устройств, материалов на электронном или бумажном носителях, считывает телодвижения экзаменуемого, процесс контроля над нарушениями производится системой автоматически.

Самое важное, что процесс сдачи теоретического экзамена теперь стал прозрачным, благодаря трансляции экзаменационных классов в залах ожидания СпецЦОН и на youtube", - написал министр.

Он добавил, что по новым правилам снижены требования для автодромов, в частности, площади требуемого участка сокращена в 3 раза, с 1 га до 0,3 га.

Кроме того, изменены условия сдачи практического экзамена на автодромах. Так к примеру, исключены два упражнения "Змейка", "Повороты на 90 градусов" и "Полоса разгона", упражнение "Пешеходный переход" перенесено в зону регулируемого перекрестка, реализовано упражнение "Повороты на нерегулируемом перекрестке".

Также в текущем году проходит запуск улучшенной версии ИИС ЦОН 2.0, который является единой точкой доступа для управления информацией по предоставлению госуслуг.

"Я за оптимизацию и улучшение условий оказания государственных услуг населению по линии спецЦОНов. Так и в случае новой системы в спецЦонах при разработке программы использованы новые технологии, позволяющие беспрепятственно интегрироваться с внешними системами государственных органов.

Я решил лично пройти тест-драйв и проехался по автодрому. Посмотрел как все проходит. Если подготовиться, то можно спокойно сдать. Кстати, сейчас в АвтоЦонах предусмотрены и пробные экзамены по вождению. Это круто. Потому что, когда я получал права, таких возможностей не было", - рассказал Мусин.

Он добавил, что сейчас самое главное – обеспечить безопасность на дорогах, что возможно лишь при прозрачной системе сдачи экзаменов будущих водителей.

"Человека всегда пугает что-то новое. С этим мы сталкиваемся не впервые. Долгие годы занимаясь цифровизацией и внедрением инноваций, я понимаю, что по началу всегда будет неприятие, а потом когда люди увидят реальный результат поддержат наши инициативы. Потому что все что мы делаем – делаем в целях исключения человеческого фактора на процессы, для облегчения и оптимизации жизненных процессов и исключения бюрократии", - заключил глава МЦРИАП.

Напомним, летом этого года правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции. А в начале октября в МВД сообщили, что гражданам могут запретить самостоятельно готовиться к сдаче на их получение.

Позже депутат мажилиса заявил, что введение более сложного прохождения экзамена не уменьшило коррупцию, а наоборот усилило ее – казахстанцы все так же покупают права, но теперь дороже. К примеру, в Астане, по словам депутата, водительские права можно купить за 300 тысяч тенге.

К слову, в ноябре по всему Казахстану аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав.