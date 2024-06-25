Дождь и жара до 35 градусов ожидаются в крупнейших городах Казахстана во вторник

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 25 июня – в одном из мегаполисов синоптики обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью – опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали солнечный день без осадков. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.