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Дождь обещают в конце недели в Астане

Опубликовано:

Капли падают в лужи
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 24 по 30 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июня в Астане ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит +22 градуса. Днем воздух может прогреться до +29 градусов, но ночью температура опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 10,7 м/с.

25 июня прогнозируют ясную погоду. Температура составит около +21 градуса. Максимальная температура составит +25 градусов, а минимальная в районе +16 градусов. Скорость ветра составит до 8,4 м/с.

26 июня возможна переменная облачность. Средняя температура - до +25 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

27 июня в Астане, согласно прогнозу, будет пасмурно. Столбики термометров в среднем покажут +27 градусов. Максимально температура поднимется до +33 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,2 м/с.

28 июня пообещали дождь. Среднесуточная температура - около +25 градусов. Днем воздух прогреется до +33 градусов, а ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

29 июня тоже прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимальная температура составит +27 градусов, минимальная - в районе +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

30 июня, по прогнозам, тоже будет дождь. Средняя температура составит +17 градусов. Воздух может прогреться и до +21 градуса, но ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122623-dozhd-obeshchayut-v-konce-nedeli-v-astane/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь обещают в конце недели в Астане

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