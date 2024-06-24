Дождливую неделю пообещали синоптики в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 24 по 30 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июня в Алматы прогнозируется дождь. Температура в среднем составит +25 градусов. Днем воздух может прогреться до +29 градусов, но ночью температура опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

25 июня тоже ожидается дождь. Температура составит около +26 градусов. Максимальная температура составит +31 градус, а минимальная - в районе +20 градусов. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

26 июня вновь обещают дождь. Средняя температура в этот день ожидается около +29 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

27 июня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем будет на отметке +31 градус. Максимально температура поднимется до +36 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

28 июня вновь, согласно прогнозу, будет дождь. Среднесуточная температура составит +27 градусов. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

29 июня синоптики снова прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, а минимальная - в районе +24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,3 м/с.

30 июня в южной столице вновь ожидается дождь. Средняя температура составит +25 градусов. Воздух может прогреться и до +34 градусов, но ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.