Штормовое предупреждение объявили в мегаполисах и регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 24 июня, в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

В Астане в понедельник ожидается гроза, днем - град, шквал.

В Алматы днем 24 июня возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте в понедельник во второй половине дня ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

24 июня в Атырауской области ожидается ветер на севере, юге и востоке, порывы 15-20 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В понедельник на северо-востоке и юге Мангистауской области может быть пыльная буря, а также ветер 15-20 м/с. На севере, юго-востоке, в центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области - высокая пожарная опасность.

24 июня днем в горных районах Алматинской области возможет сильный дождь. Ночью в горных районах, днем на западе и юге региона - гроза. Днем на западе, севере области - пыльная буря. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем на большей части региона ожидается сильная жара 35 градусов, а также сохранится высокая, в северной половине - чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня в Костанайской области может быть гроза. Днем на западе, востоке региона - град, шквал. Ветер ночью на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, на западе, востоке области - порывы 25 м/с. В центре региона ожидается высокая пожарная опасность.

В понедельник ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке региона - гроза, шквал. Ветер днем на западе, севере, в центре области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня на севере и востоке области Ұлытау возможна гроза, днем - шквал. Ветер днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке - высокая пожарная опасность.

В понедельник днем в центре и на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер ночью 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. По региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня ночью на востоке, днем на западе Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области может быть гроза. Ветер днем на востоке, юге региона 15-20 м/с.

24 июня днем на западе и севере области Абай ожидаются гроза и ветер 15-20 м/с.

Днем в понедельник на востоке и в горных районах области Жетісу возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем в регионе сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

24 июня днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе региона - пыльная буря. Ветер ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В понедельник на севере и востоке Актюбинской области возможны гроза, град, шквал. Ветер 9-14, на западе, севере, в центре региона 15-20, временами порывы 23 м/с.

24 июня утром и днем на севере, юге и в горных районах Жамбылской области, 25 июня в горных районах ожидается гроза. 24-25 июня ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с. 24-25 июня днем на большей части области ожидается сильная жара 38 градусов.

В понедельник на западе и севере Павлодарской области возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На востоке, в центре региона - высокая пожарная опасность.

24 июня ночью на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, юге региона - град, шквал. Ветер ночью на юге области, порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге временами 25 м/с.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на выходные (22-23 июня). Специалисты сообщили, что практически вся территория страны будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.