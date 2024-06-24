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Жару до +42 градусов пообещали на этой неделе в Шымкенте

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 24 по 30 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

24 июня в Шымкенте пообещали дождь. Температура в среднем составит +27 градусов. Днем воздух может прогреться до +33 градусов, но ночью температура опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

25 июня ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +27 градусов. Максимальная температура составит +35 градусов, а минимальная - в районе +20 градусов. Скорость ветра составит до 5,1 м/с.

26 июня будет пасмурная погода. Средняя температура в этот день ожидается +31 градус. Днем температура поднимется до +38 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

27 июня в Шымкенте обещают переменную облачность. Температура в среднем составит +34 градуса. Максимально температура поднимется до +42 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,3 м/с.

28 июня будет облачно. Среднесуточная температура будет +30 градусов. Днем воздух прогреется до +37 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

29 июня обещает быть чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +38 градусов, минимальная - в районе +22 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

30 июня, по прогнозам, будет переменная облачность. Средняя температура составит +28 градусов. Воздух может прогреться и до +33 градусов, но ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122626-zharu-do-42-gradusov-poobeshchali-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Виктор Николаев

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Жару до +42 градусов пообещали на этой неделе в Шымкенте

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