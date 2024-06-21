Загруженность в аэропорту Астаны: еще одна авиакомпания сделала заявление по рейсам в июле

Авиакомпания FlyArystan сообщила об изменении графика полетов в июле из-за загруженности международного аэропорта Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал лоукостера.

Лоукостер сегодня предупредил пассажиров об изменении графика полетов в июле.

"Информируем Вас о том, что в связи с высокой загруженностью воздушного пространства в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" в период со 2 по 4 июля 2024 года ожидаются изменения в расписании рейсов.

В случае изменения расписания рейса пассажиры получат оповещения на контакты, указанные при приобретении авиабилета. Всем вылетающим пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации. Приносим извинения за возможные неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня с похожим обращением к пассажирам выступила авиакомпания Air Astana. Сообщалось, что в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны.

Отметим, что 3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается прибытие в столицу глав государств - членов организации. В эти дни не будут работать детские сады, по городу будут усилены меры безопасности. В связи с этим госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля порекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

В январе этого года мы писали, что авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana и стала самостоятельным юрлицом. В апреле сообщалось, что авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. Отдельный сертификат выдала Авиационная администрация Казахстана.