Авиакомпания FlyArystan получила сертификат эксплуатанта. Отдельный сертификат выдала Авиационная администрация Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как рассказали в пресс-службе КГА, Авиационная администрация Казахстана (ААК) завершила все 5 этапов сертификации авиакомпании FlyArystan.

В ходе работы авиационными инспекторами ААК успешно проведено сертификационное обследование в Алматы, также авиакомпанией проведена демонстрация процедур по аварийной эвакуации и выполнены демонстрационные полеты, в том числе на тренажере.

Процесс сертификации FlyArystan был проведен авиационными инспекторами ААК при тесном сотрудничестве с представителями Ирландских авиационных властей. Отмечается, что получение отдельного сертификата эксплуатанта авиакомпанией окажет влияние на развитие конкуренции на рынке авиационных услуг.

Добавим, на сайте Комитета гражданской авиации говорится, что первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019-го. Это первый казахстанский лоукостер, который до недавнего времени являлся подразделением авиакомпании Air Astana.

Напомним, что в январе этого года FlyArystan утратила статус подразделения последней и стала самостоятельным юрлицом.