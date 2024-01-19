Авиакомпания FlyArystan перестала быть подразделением Air Astana

Авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana и стала самостоятельным юрлицом. Вскоре компания должна получить свой собственный сертификат эксплуатанта, передает МИА "Казинформ".

Как сообщил директор департамента приватизации и реструктуризации активов АО "Самрук-Казына" Дастан Адиходжаев, ранее FlyArystan был структурным подразделением внутри Air Astana.

"Сейчас FlyArystan – на 100% дочерняя организация. То есть, сейчас это уже самостоятельное юридическое лицо", – заявил он на брифинге.

При этом президент Air Astana Питер Фостер отметил, что далее менять корпоративную структуру FlyArystan не планируется.

"В ближайшее время FlyArystan получит свой собственный сертификат эксплуатанта. Это необходимо для соблюдения регуляторных требований и связано с обеспечением безопасности полетов, и не имеет отношения к предполагаемому изменению корпоративной структуры акционеров", – добавил он.

Напомним, в середине декабря прошлого года глава Минтранспорта Марат Карабаев озвучивал плюсы и минусы отделения FlyArystan от Air Astana.

На тот момент, по его словам, FlyArystan работал в структуре Air Astana, то есть у компаний были совместные бухгалтерия, обслуживание персонала, колл-центр, технический персонал.

"Мы опасаемся, что в случае его отделения нужен будет другой технический персонал, собственника надо менять, у него 11 бортов, колл-центр отдельный, бухгалтерия нужна будет отдельная, отдельный руководящий состав, а также самое дорогое, нужно будет отдельно иметь базу для хранения запчастей.

Все это может привести к удорожанию авиабилета, поэтому мы обсуждаем его наличие в структуре Air Astana", – пояснял министр.

При этом плюсом является то, что самостоятельное развитие FlyArystan повысит конкуренцию на рынке.

Как сообщается на сайте Комитета гражданской авиации, первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019-го. Это первый казахстанский лоукостер, который до недавнего времени являлся подразделением авиакомпании Air Astana.

При этом авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).