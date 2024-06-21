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Холодную воду временно отключат в двух районах Алматы

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Ванная комната
Ванная комната. Иллюстративное фото: Artem Hvozdkov / Getty Images

В двух районах Алматы отключат холодную воду 25 и 27 июня. В пресс-службе "Алматы Су" рассказали, что будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ.

В Алматы 25 июня и 27 июня будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования.

25 июня с 08:00 до 22:00 временно будет ограничена подача холодной воды в Медеуском районе по следующим проспектам и улицам:

  • пр. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Райымбек батыра - ВОАД;
  • ул. Шокая - ул. Сарсенбаева - мкр Кенсай 1,2.

27 июня с 09:00 до 22:00 временно будет ограничена подача холодной воды:

  • в Жетысуском районе по пр. Райымбек батыра - ул. Нусипбекова - пр. Рыскулова - ул. Волочаевской;
  • В Медеуском районе по улицам Жангельдина - Янушкеевича, Латифа Хамиди - пр. Райымбек батыра, ЖК "Оскар".

Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением. Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Ранее в акимате Алматы сообщали, что начали отключать горячую воду должникам - таким образом они требуют от злостных неплательщиков оплаты долгов.

Добавим, с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня в Алматы перекроют движение на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Достык.

В Бостандыкском районе из-за ремонта на теплосетях движение автотранспорта будет перекрыто:

  • с 22:00 21 июня до 12:00 22 июня по улице Сатпаева, от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина;
  • с 22:00 21 июня до 12:00 23 июня, по улице Наурызбай батыра, от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

Также в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

А с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе Алматы закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121915-holodnuyu-vodu-vremenno-otklyuchat-v-dvuh-rayonah-almaty/

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