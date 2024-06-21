Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Движение на оживленном перекрестке перекроют на ночь в Алматы

Опубликовано:

Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в Алматы перекроют движение на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Almaty_Joly". Движение будет перекрыто в обе стороны.

По информации Telegram-канала, движение закроют с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня.

"Временные ограничения вводятся для безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введенного в эксплуатацию с 1986 года.

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячей воды на период проведения реконструкции будет сохранена", - сказано в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Накануне мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы также закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях.

Также в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним, что с 20 июня по 15 сентября 2024 года в Турксибском районе города Алматы закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121507-dvizhenie-na-ozhivlennom-perekrestke-perekroyut-na-noch-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.