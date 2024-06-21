Движение на оживленном перекрестке перекроют на ночь в Алматы

Сегодня в Алматы перекроют движение на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Almaty_Joly". Движение будет перекрыто в обе стороны.

По информации Telegram-канала, движение закроют с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня.

"Временные ограничения вводятся для безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введенного в эксплуатацию с 1986 года.

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячей воды на период проведения реконструкции будет сохранена", - сказано в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Накануне мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы также закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях.

Также в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним, что с 20 июня по 15 сентября 2024 года в Турксибском районе города Алматы закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.