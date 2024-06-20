Проезд еще на двух улицах Алматы закроют из-за ремонта теплосетей

В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ТОО "Алматинские тепловые сети".

По информации ТОО, движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто:

с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 22 июня по улице Сатпаева, от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина;

с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 23 июня, по улице Наурызбай батыра, от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", сказано в сообщении.

Сегодня в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина – Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Ранее сообщалось, что с 20 июня по 15 сентября 2024 года в Турксибском районе города Алматы закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

Напомним, что с 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.