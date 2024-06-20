Должникам начали отключать горячую воду в Алматы

В Алматы должникам отключат подачу горячей воды - таким образом от злостных неплательщиков требуют погашения долгов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

Долги за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов.

Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.

Ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед "Алматинскими тепловыми сетями" лишаются доступа к горячей воде. К слову, при отсутствии оплаты двух и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды.

Последнее является вынужденной мерой, так как неуплата услуг со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона.

Коммунальщики. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1 610 абонентов. На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 человек, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165-ти гражданам, вовремя не погасившим платежи.

Взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности и оформление документов с госорганов.

Кроме того, наличие задолженностей по коммунальным услугам (информация о должниках предоставляется по требованию государственного кредитного бюро) также учитывается при выдаче кредита.

Мероприятия по взысканию задолженности ведутся на постоянной основе. Поэтому ТОО "АлТС" призывает горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к своевременной оплате счетов за коммунальные услуги.

Недавно мы подробно рассказывали, как сотрудники "АлТС" отключают подачу горячего водоснабжения жителям мегаполиса - в одном из таких случаев владельцы двухэтажного коттеджа задолжали 180 тысяч тенге, они не платили по счетам с января этого года.

В начале июня сообщалось, что в Алматы проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начнут отключать горячую воду в некоторых домах.

Также добавим, по состоянию на ноябрь прошлого года, общая задолженность потребителей комуслуг в Казахстане превысила 61 млрд тенге. По словам экспертов, этих денег хватило бы, чтобы модернизировать несколько ТЭЦ.