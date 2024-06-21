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Какая погода ждет казахстанцев в выходные, рассказали синоптики

Опубликовано:

Капли дождя на дороге
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни на большей части Казахстана на смену теплой погоде придут сильные дожди с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

Синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на выходные. Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах - сильные дожди.

Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.

На западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня на северо-западе, 22 июня - на севере страны.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25+35°С, на востоке до +31+39°С, на северо-западе понижение до +22+30°С, на юге до +30+38°С, на юго-востоке до +25+38°С, на севере, в центре - колебание +23+36°С до +28+38°С.

Дожди синоптики прогнозировали уже сегодня в трех мегаполисах страны - Алматы, Астане и, возможно, в Шымкенте.

Также в конце мая стало известно, какой будет погода в июне. Сообщалось, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

"В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни сильные грозы, град и шквалистый ветер", – сообщали тогда синоптики.

В целом лето 2024 года, по мнению синоптиков "Казгидромета", будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121654-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-vyhodnye-rasskazali-sinoptiki/

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