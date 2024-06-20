Жара до 38 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 20 июня – осадков в крупнейших городах страны не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до +29 градусов, а ночью – опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

В Астане ожидается облачность. Днем воздух также прогреется до +29 градусов, однако ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.