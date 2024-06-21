Дождь пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 21 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +19 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

И в Шымкенте сегодня возможен дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,6 м/с.