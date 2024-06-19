Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду,19 июня, рассказали синоптики. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +37 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,4 м/с.