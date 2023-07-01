Почти на треть подорожали авиабилеты в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Услуги воздушного транспорта продолжают дорожать в Казахстане. По итогам мая билеты в среднем подорожали почти на треть. Как отмечают аналитики Finprom, в некоторых регионах рост цен намного сильнее.

Казахстанские авиакомпании с января по апрель заработали примерно 204,6 млрд тенге. Это сразу на 71,1% больше, чем было в прошлом году – тогда доходы составили 119,6 млрд тенге.

Доходы авиакомпаний в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Рост доходов связан с увеличением пассажиропотока. За январь-апрель авиаперелетами воспользовались 3,6 млн человек. Это на 36% больше, чем годом ранее.

Впрочем, не только увеличением количества пассажиров можно объяснить увеличенные доходы авиакомпаний. Вполне возможно, что свою роль сыграл и рост цен на авиабилеты.

Как отмечают аналитики, по итогам мая текущего года услуги воздушного транспорта подорожали на 28,9% за год.

Среди регионов, сильнее всего рост цен затронул Мангистаускую область – 63,5% за год. Следом идут Атырауская и Кызылординская области – 56,5% и 42,7% соответственно.

В пятерке антилидеров также оказались Жетысуская (рост 37%) и Костанайская (рост 28,6%) области. Наименьший рост цен зафиксирован в Абайской области (0,7%).

В Алматы цены выросли на 27%, в Шымкенте – на 25,3%, а в Астане – на 24,4%.

Рост цен на авиабилеты в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

При этом стоит отметить, что сразу в двух регионах услуги воздушного транспорта, напротив, подешевели: в Алматинской области на 11,5%, а в Улытауской – на 21,4%.

Стоит отметить, что даже с учетом роста цен, у казахстанцев всегда может найтись способ сэкономить. Так, например, если семья приобретает турпутевку на отдых внутри страны, то в рамках программы Kids Go Free, она может получить бесплатный билет на своего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027095-pochti-na-tret-podorozhali-aviabilety-v-kazahstane/