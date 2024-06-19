Дожди с грозами снова пройдут на части Казахстана в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде по Казахстану с 20 по 22 июня. Так, на западе страны ожидается спад жары, на севере и в центре вернутся дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается ее спад, и 22 июня температура вернется в свое климатическое русло за счет ожидающихся обильных дождей.

На севере и в центре Казахстана после небольшого прекращения снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах - сильные дожди, град и шквал. А в горных районах юга республики по-прежнему будет неустойчивая погода. Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков.

Между тем сегодня в Алматы ожидаются дожди, температура днем поднимется до +29 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. В Астане обещали пасмурную погоду, ясный день сегодня - у шымкентцев.

Вчера в Усть-Каменогорске сильнейший ураган повалил деревья и оставил часть жителей без электричества - власти устраняли последствия непогоды.

Добавим, как рассказывали специалисты ранее, во время последней декады июня будет колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20...+25 до +30..+38 градусов, а в западных, южных регионах - от +25...+30 до +34...+39 градусов.