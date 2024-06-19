Ураган повалил деревья и оставил часть в Усть-Каменогорска без электричества
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Сильнейший ураган в Усть-Каменогорске повалил деревья и оставил часть жителей без электричества - власти устраняли последствия непогоды, передает телеканал "Астана".
Из-за поваленных ветром деревьев пострадали несколько машин. Стихия оставила без электричества жителей сразу пяти микрорайонов.
Кроме того коллектор на проспекте Сатпаева не справился с дождевым потоком и вода из-под земли начала бить фонтаном.
"Мы наблюдали, когда слишком большой объем выливается, бывает, что центральный коллектор, куда сходят все боковые, они переполняются и начинают дренировать вверх. Сейчас потоп стабилизировался, лужи и гейзеры пропали. По электроэнергии был ряд аварийных отключений, 5 участков в левобережной части города, и, по нашей информации, обслуживающие организации приступили к восстановительным работам", - прокомментировал произошедшее пресс-секретарь акима города Владимир Землянский.
Отмечается, согласно прогнозам синоптиков, жителей восточных регионов Казахстана снова ожидает штормовая погода.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119875-uragan-povalil-derevya-i-ostavil-chast-v-ust-kamenogorska-bez-elektrichestva/