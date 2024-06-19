"Нельзя это оставлять без внимания": депутат потребовал наказать участников танца в юрте

Депутат мажилиса Самат Мусабаев сегодня на заседании высказался о провокационном танце в юрте – ранее видео вызвало резонанс и негодование в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Издревле одним из самых почитаемых наследий наших предков является юрта. Юрта, которая на протяжении многих веков была убежищем для наших ханов и кровом для нашего народа, к сожалению, подверглась информационной атаке. Вполне понятно возмущение народа на распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как в юрте, в национальной одежде, полуобнаженные танцуют трое лиц.

Отвратительным является тот факт, что длинноногая прима, танцующая в центре, не кто иной, как парень. Мы понимаем это как действие врага, направленное на вредительство и насмешку в адрес казахского народа, целью которого является обесценивание национальных ценностей нашего народа", – заявил Самат Мусабаев.

По его словам, это действие является наглостью.

"Если они сегодня так себя ведут, то где гарантия, что завтра не будет хуже. Поэтому нельзя это оставлять без внимания. С одной стороны – это провокация, сделанная с целью посмотреть на реакцию народа. С другой стороны – это открытое сопротивление блокировать пропаганду ЛГБТ. И в третьих, это попытка разрушить национальные ценности подрастающего поколения", – считает депутат.

При этом он указал на тот факт, что совсем недавно общественники на государственной платформе опубликовали петицию против пропаганды ЛГБТ.

"Всего за две недели было собрано 50 тыс. подписей в поддержку этого требования. Это явное проявление нежелательного, чуждого для нашей страны явления ЛГБТ, явная позиция по отношению к ним со стороны населения.

Оскорбляющий наши национальные ценности видеоролик является уже крайностью, поэтому считаем необходимым, чтобы правоохранительные органы нашли героев ролика. Вместе с тем посягательство на честь нашей нации – домбру, кобыз, юрту, национальную одежду и еду, должны расцениваться как злоупотребление, издевательство, преступное деяние, направленное на дискредитацию нации. И (нарушители – прим. ред.) должны привлекаться к уголовной ответственности.

Просим Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему", – потребовал Мусабаев.

Напомним, ранее о провокационном ролике высказывалась глава Минкультуры и информации Аида Балаева. По ее словам, подобный контент "может вызвать раскол и беспокойство в обществе и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения".

При этом в начале июня в Минкультуры сообщили, что рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ в Казахстане, которая набрала больше 50 тыс. подписей.

Ранее о запрете ЛГБТ-пропаганды в рамках нового закона говорил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Тогда он также отмечал, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс-медиа".

По этому поводу также высказывалась Аида Балаева.

Кроме того, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты говорил о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".