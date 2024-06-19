Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нельзя это оставлять без внимания": депутат потребовал наказать участников танца в юрте

Опубликовано:

Самат Мусабаев
Самат Мусабаев. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат мажилиса Самат Мусабаев сегодня на заседании высказался о провокационном танце в юрте – ранее видео вызвало резонанс и негодование в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Издревле одним из самых почитаемых наследий наших предков является юрта. Юрта, которая на протяжении многих веков была убежищем для наших ханов и кровом для нашего народа, к сожалению, подверглась информационной атаке. Вполне понятно возмущение народа на распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как в юрте, в национальной одежде, полуобнаженные танцуют трое лиц.

Отвратительным является тот факт, что длинноногая прима, танцующая в центре, не кто иной, как парень. Мы понимаем это как действие врага, направленное на вредительство и насмешку в адрес казахского народа, целью которого является обесценивание национальных ценностей нашего народа", – заявил Самат Мусабаев.

По его словам, это действие является наглостью.

"Если они сегодня так себя ведут, то где гарантия, что завтра не будет хуже. Поэтому нельзя это оставлять без внимания. С одной стороны – это провокация, сделанная с целью посмотреть на реакцию народа. С другой стороны – это открытое сопротивление блокировать пропаганду ЛГБТ. И в третьих, это попытка разрушить национальные ценности подрастающего поколения", – считает депутат.

При этом он указал на тот факт, что совсем недавно общественники на государственной платформе опубликовали петицию против пропаганды ЛГБТ.

"Всего за две недели было собрано 50 тыс. подписей в поддержку этого требования. Это явное проявление нежелательного, чуждого для нашей страны явления ЛГБТ, явная позиция по отношению к ним со стороны населения.

Оскорбляющий наши национальные ценности видеоролик является уже крайностью, поэтому считаем необходимым, чтобы правоохранительные органы нашли героев ролика. Вместе с тем посягательство на честь нашей нации – домбру, кобыз, юрту, национальную одежду и еду, должны расцениваться как злоупотребление, издевательство, преступное деяние, направленное на дискредитацию нации. И (нарушители – прим. ред.) должны привлекаться к уголовной ответственности.

Просим Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему", – потребовал Мусабаев.

Напомним, ранее о провокационном ролике высказывалась глава Минкультуры и информации Аида Балаева. По ее словам, подобный контент "может вызвать раскол и беспокойство в обществе и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения".

При этом в начале июня в Минкультуры сообщили, что рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ в Казахстане, которая набрала больше 50 тыс. подписей.

Ранее о запрете ЛГБТ-пропаганды в рамках нового закона говорил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Тогда он также отмечал, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс-медиа".

По этому поводу также высказывалась Аида Балаева.

Кроме того, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты говорил о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120223-nelzya-eto-ostavlyat-bez-vnimaniya-deputat-potreboval-nakazat-uchastnikov-tanca-v-yurte/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.