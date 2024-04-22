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Могут ли казахстанским СМИ запретить писать о представителях ЛГБТ, ответила Балаева

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аида Балаева в кулуарах мажилиса высказалась по резонансному предложению депутатов запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева напомнила, что закон "О масс медиа" уже направлен в сенат.

"То есть мы еще не завершили, он еще не принят. По закону "О масс-медиа" мы на днях проведем специальную пресс-конференцию и разъясним все новые новеллы, которые появились.

Действительно, большая, активная работа проведена совместно с депутатами", — прокомментировала Балаева.

Журналисты при этом поинтересовались, войдет ли в документ нашумевшее предложение депутатов запретить казахстанским СМИ писать о представителях ЛГБТ.

"Нет, не войдет. Ни в каком виде", — заверила министр.

Ранее о запрете ЛГБТ-пропаганды в рамках нового закона высказался вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Тогда Искаков также отмечал, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект.

Напомним, в феврале в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

При этом в декабре 2022 года закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в соседней России. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089250-mogut-li-kazahstanskim-smi-zapretit-pisat-o-predstavitelyah-lgbt-rasskazala-balaeva/

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