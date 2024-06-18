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"Противоречит ценностям казахского народа": Аида Балаева отреагировали на видео с откровенным танцем в юрте

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: gov.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева отреагировала на резонансное видео, выложенное ранее в Сети, на котором девушки в камзолах и находясь в юрте, исполняют откровенный танец, передает NUR.KZ.

Видео исполняющих откровенный танец прямо в юрте девушек, причем - в камзолах, быстро разлетелось в Сети и взбудоражило казахстанских пользователей. В частности, оно опубликовано в Instagram-паблике atyrauoil.news.

На видео отреагировала и глава Минкультуры и информации Аида Балаева. Соответствующий пост-комментарий опубликован в Facebook. Министр акцентирует внимание на том, что в современном мире, где соцсети и медиа играют важную роль, люди должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создается и распространяется.

"Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы.

В этой связи, как министр культуры и информации Республики Казахстан, хочу высказаться касательно резонансного видеоролика с танцующими в юрте. Подобного рода контент может вызвать раскол и беспокойство в обществе, безусловно является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа", — отметила Аида Балаева.

При этом она особо подчеркнула, что долг каждого — сохранить незыблемые основы казахстанского единства и стабильности.

"Я призываю всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента. Уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе", — подытожила Балаева.

Напомним, в конце прошлого года министр Аида Балаева прокомментировала поведение фанаток на концерте рэпера Akon в Астане, которого они закидали нижним бельем.

"Конечно, стыдно. Мы, действительно, впадаем иногда в крайность, когда так реагируем на артистов разного толка", — отметила тогда министр.

Балаева также высказывалась по резонансному предложению депутатов запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ в Казахстане.

Комментировала глава Минкультуры и маты в песнях Скриптонита, а также ругательства на концертах артистов в Казахстане.

Также она ранее озвучила свою позицию касательно участившихся в соцсетях фактов мошенничества, распространения ложной информации, заявив, что в Казахстане в связи с этим могут заблокировать ТikTok.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119722-protivorechit-cennostyam-kazahskogo-naroda-aida-balaeva-otreagirovali-na-video-s-otkrovennym-tancem-v-yurte/

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