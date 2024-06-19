Сдачу ЕНТ перенесли из-за технического сбоя некоторым выпускникам в Алматы
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Единое национальное тестирование перенесли для некоторых выпускников в Алматы на более поздний срок из-за сбоя на платформе UStudy, передает NUR.KZ со ссылкой на Наццентр тестирования.
"В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня, в Алматы ЕНТ переносится на другой день", - говорится в сообщении Наццентра тестирования в Instagram.
Так, первый поток перенесли на 23 июня, второй - на 30 июня. Представители НЦТ принесли свои извинения.
Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля.
В начале июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел тестирование и набрал самый высокий балл по стране - 138 из 140 возможных баллов. Также ранее были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.
При этом напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.
Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120181-sdachu-ent-perenesli-iz-za-tehnicheskogo-sboya-nekotorym-vypusknikam-v-almaty/