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Стоит ли казахстанцам переживать из-за резкого подорожания доллара, рассказали эксперты

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Тенговые монеты лежат на долларовых банкнотах
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 18 июня, доллар резко подорожал, составив 457,98 тенге. Ситуацию объяснили специалисты - по их словам, переживать казахстанцам из-за этого не нужно, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, как стало известно сегодня, доллар резко подорожал - средневзвешенный курс составил 457,98 тенге, повысившись на 4,92 тенге с момента последних торгов. При этом в понедельник, 17 июня, стоимость американской валюты прибавила больше двух тенге.

Как отметили корреспонденты телеканала, сегодня в алматинских обменниках американскую валюту под вечер покупали по 459 тенге, а продавали за 462. "Подросли" также евро и российский рубль.

Однако экономисты утверждают, что в этом ничего страшного нет. По их словам, на ситуацию влияют сезон отпусков, а также улучшение ситуации после паводков - тогда из-за больших расходов из Нацфонда брали денег больше, чем обычно, поэтому курс был необоснованно укреплен. Однако сейчас все в пределах нормы и серьезных колебаний в ближайшем будущем ожидать казахстанцам не стоит.

"Бюджетный курс на этот год - 460 тенге. То есть ровно столько, сколько он есть сейчас. Это то, что было заложено в расчет бюджета. Он был 430-435, это приводило к тому, что бюджет терпел убытки. Сегодня, скорее всего, просто из-за стечения этих факторов курс достаточно резко ослаб.

Я считаю, что это нормально вполне. То есть мы, во-первых, вернулись к бюджетному курсу - бюджет не будет страдать. Во-вторых, убрали часть от нашего переукрепления, которое было абсолютно нерыночным, а было вызвано лишь тем, что мы гоняем много денег из нашей заначки", - говорит независимый финансовый аналитик Алексей Чеботарев.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Позже глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119812-nuzhno-li-kazahstancam-perezhivat-iz-za-rezkogo-podorozhaniya-dollara-rasskazali-eksperty/

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