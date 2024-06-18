Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Две девочки едва не утонули в Таразе

Опубликовано:

Девочки со спасателем
Девочки со спасателем. Фото: t.me/qr_tjm

Двух маленьких девочек, которые едва не утонули, спасли из воды в Жамбылской области. Дети находились на отдыхе с отцом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Таразе при проведении рейдовых профилактических работ спасателем Айдосом Абильдой были спасены две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Дети находились с отцом на отдыхе, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Ранее в Астане в реке Есиль утонул 17-летний житель, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Перед этим столичные спасатели помогли парню 2005 года рождения, который катался на сапборде по Есилю и упал в воду.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119161-dve-devochki-edva-ne-utonuli-v-taraze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.