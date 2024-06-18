Две девочки едва не утонули в Таразе

Двух маленьких девочек, которые едва не утонули, спасли из воды в Жамбылской области. Дети находились на отдыхе с отцом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Таразе при проведении рейдовых профилактических работ спасателем Айдосом Абильдой были спасены две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Дети находились с отцом на отдыхе, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Ранее в Астане в реке Есиль утонул 17-летний житель, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Перед этим столичные спасатели помогли парню 2005 года рождения, который катался на сапборде по Есилю и упал в воду.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.