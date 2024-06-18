Две девочки едва не утонули в Таразе
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Двух маленьких девочек, которые едва не утонули, спасли из воды в Жамбылской области. Дети находились на отдыхе с отцом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Таразе при проведении рейдовых профилактических работ спасателем Айдосом Абильдой были спасены две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Дети находились с отцом на отдыхе, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.
Ранее в Астане в реке Есиль утонул 17-летний житель, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Перед этим столичные спасатели помогли парню 2005 года рождения, который катался на сапборде по Есилю и упал в воду.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале ранее опубликовали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119161-dve-devochki-edva-ne-utonuli-v-taraze/