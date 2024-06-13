Поспорил с друзьями: подросток утонул в реке в Астане
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В реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, 12 июня в реке Есиль утонул подросток 2007 года рождения. Юноша поспорил с друзьями, что переплывет с одного берега на другой.
В 19:02 спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны извлекли тело подростка из воды.
В ДЧС Астаны напомнили гражданам о соблюдении правил безопасности на водоемах. На водоемах не допускается:
- купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено";
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Напомним, 10 июня в реке Иртыш Павлодарской области утонул парень 1999 года рождения. Он купался в непредназначенном для этого месте.
На следующий день столичные спасатели помогли жителю Астаны 2005 года рождения, который катался на сапборде по реке Есиль, упал в реку и чуть не утонул.
Кроме того, трагический инцидент произошел 9 июня в Мангистауской области. Утонул парень 2003 года рождения. Его отца удалось спасти. Они также купались в необорудованном месте.
А в конце мая в реке Каргалы в Актобе утонул 20-летний парень. Его тело спасатели нашли в 15 метрах от берега.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2116881-posporil-s-druzyami-podrostok-utonul-v-reke-v-astane/