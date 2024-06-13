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Поспорил с друзьями: подросток утонул в реке в Астане

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Набережная в Астане
Набережная в Астане. Фото: Anadolu/Getty Images

В реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Астаны.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, 12 июня в реке Есиль утонул подросток 2007 года рождения. Юноша поспорил с друзьями, что переплывет с одного берега на другой.

В 19:02 спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны извлекли тело подростка из воды.

В ДЧС Астаны напомнили гражданам о соблюдении правил безопасности на водоемах. На водоемах не допускается:

  • купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено";
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Напомним, 10 июня в реке Иртыш Павлодарской области утонул парень 1999 года рождения. Он купался в непредназначенном для этого месте.

На следующий день столичные спасатели помогли жителю Астаны 2005 года рождения, который катался на сапборде по реке Есиль, упал в реку и чуть не утонул.

Кроме того, трагический инцидент произошел 9 июня в Мангистауской области. Утонул парень 2003 года рождения. Его отца удалось спасти. Они также купались в необорудованном месте.

А в конце мая в реке Каргалы в Актобе утонул 20-летний парень. Его тело спасатели нашли в 15 метрах от берега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2116881-posporil-s-druzyami-podrostok-utonul-v-reke-v-astane/

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