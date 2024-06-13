Полицейские обратились с предупреждением к казахстанским учителям и врачам

Полицейские Западно-Казахстанской области заявили об участившихся случаях мошенничества в отношении учителей и врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на Instagram-странице Департамента полиции ЗКО, в регионе участились случаи интернет-мошенничества в адрес преподавателей и медработников.

"Преступники, предварительно установив фото руководителя организации на своих чатах в приложениях WhatsApp и Telegram, от их имени пишут работнику данной организации, что ему позвонят сотрудники КНБ и необходимо исполнить их указания", - говорится в сообщении ДП.

После этого, как объясняют в полиции, преступники звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении банковских операций по финансированию террористической деятельности. Мошенники используют поддельные документы.

Воспользовавшись растерянностью жертвы, мошенники склоняют людей перечислить имеющиеся на счетах или взятые в кредит деньги на заранее приготовленный ими якобы безопасный счет. Но после этого они сами распоряжаются деньгами своих жертв.

"Уважаемые граждане, запомните! Работники банков и государственных органов никогда не будут вам звонить и предлагать оформить кредит или перечислить деньги на какие-либо счета. Это мошенники. В таких случаях вам необходимо просто отключить звонок и обратиться в полицию", - предупредили в департаменте.

Ранее мы писали о двойной схеме обмана мошенников - преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной. В итоге "международный юрист" пропадает вместе с деньгами жертвы.

Также сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев и вводят жертву в заблуждения, говоря, что ее SIM-карта скоро истечет.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.