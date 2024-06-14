Добраться ночью в аэропорт Астаны теперь станет легче

Ночной автобус до аэропорта запускают в столице Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "CTS". Названа дата начала курсирования маршрута.

Пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" на своей странице в Instagram опубликовала информацию о запуске ночного маршрута до аэропорта Астаны.

"С 15 июня ночной маршрут № 201 будет курсировать до аэропорта. Схема движения маршрута № 201 продлена в связи с возобновлением ночной работы столичного аэропорта.

Маршрут начнет курсировать до аэропорта уже в эту ночь, с 14 на 15 июня", - сообщили в ТОО.

О том, что в Астане планируют запустить маршрутные автобусы, которые будут работать в ночное время, стало известно 4 июня текущего года.

"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов № 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00", - сообщалось тогда.

Работа этих маршрутов началась в Астане в ночь с 8 на 9 июня в 00:00 часов. Также в Астане продлили время работы 17 маршрутов - они будут совершать дополнительные обороты.

Накануне мы сообщали о том, что в одном из автобусов Астаны в рамках пилотного проекта установили оборудование, позволяющее вычислять пассажиров не оплативших проезд. С момента запуска только на одном автобусе система выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда. Однако, так как это пилотный проект, к пассажирам штрафные санкции пока не применялись.