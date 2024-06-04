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Ночные автобусы запускают в Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В Астане планируют запустить маршрутные автобусы, которые будут работать в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании City Transportation Systems.

По информации, опубликованной на сайте City Transportation Systems, в Астане запускают ночные маршруты.

"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов № 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00.

Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города. Более подробно о схемах маршрутов и расписании расскажем ближе к запуску", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане с 1 июня запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Отметим, в конце 2023 года в акимате Алматы пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов. В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Также аким города Ерболат Досаев сообщал, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111838-nochnye-avtobusy-zapuskayut-v-astane/

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