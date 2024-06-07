Когда начнут ездить ночные автобусы в Астане

В ночь с 8 на 9 июня в Астане на линию выйдут ночные маршруты автобусов №201, №202 и №203, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

По данным ведомства, работа этих маршрутов начнется в Астане ночь с 8 на 9 июня в 00:00 часов.

Сообщение маршрутов следующее:

Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ "Пригородный";

Маршрут № 202: Микрорайон "Отау" — Жағалау;

Маршрут № 203: Жилой массив "Коктал-1" — Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол".

"Время работы маршрутов с 00:00 до 06:00. Стоимость проезда составит 90 тенге", – сообщили в акимате.

Со схемой можно ознакомиться на ниже, а отслеживание движения автобусов будет доступно в мобильном приложении Avtobys.

Также ранее сообщалось, что в Астане продлили время работы 17 маршрутов – они будут совершать дополнительные обороты.

Кроме того, с 1 июня в Астане запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.