Когда начнут ездить ночные автобусы в Астане
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В ночь с 8 на 9 июня в Астане на линию выйдут ночные маршруты автобусов №201, №202 и №203, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
По данным ведомства, работа этих маршрутов начнется в Астане ночь с 8 на 9 июня в 00:00 часов.
Сообщение маршрутов следующее:
- Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ "Пригородный";
- Маршрут № 202: Микрорайон "Отау" — Жағалау;
- Маршрут № 203: Жилой массив "Коктал-1" — Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол".
"Время работы маршрутов с 00:00 до 06:00. Стоимость проезда составит 90 тенге", – сообщили в акимате.
Со схемой можно ознакомиться на ниже, а отслеживание движения автобусов будет доступно в мобильном приложении Avtobys.
Также ранее сообщалось, что в Астане продлили время работы 17 маршрутов – они будут совершать дополнительные обороты.
Кроме того, с 1 июня в Астане запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114061-kogda-nachnut-ezdit-nochnye-avtobusy-v-astane/