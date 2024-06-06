Часть автобусов будет ездить дольше в Астане

В Астане продлили время движения 17 автобусов. Также в скором времени в столице собираются запустить ночные маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

По информации в Instagram-профиле CTS, в Астане продлили время работы 17 маршрутов - они будут совершать дополнительные обороты.

Маршруты следующие: № 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 44, 59, 84.

На данный момент, как напомнили в CTS, работа общественного транспорта в столице осуществляется с 06:00 до 23:30.

"Здесь время 23:30 - это время, когда маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах. Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30", - говорится в посте.

При этом отмечается, что расписание и время оборотов у всех автобусов разные, поэтому работы маршрутов на конечных остановках заканчиваются по-разному.

Ранее стало известно, что в Астане собираются запустить ночные маршруты № 201, 202, 203. Они будут ездить с 00:00 до 06:00.

"Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города", - рассказали в CTS.

Между тем с 1 июня в столице запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы Астаны.

Добавим также, что из-за среднего ремонта дорожного полотна на транспортной развязке М1 на участке от улицы Туркестан до моста Аркар будет частично перекрыто движение для транспорта до 1 июля.