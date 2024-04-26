Новая набережная появится в Алматы (фото)

В Наурызбайском районе Алматы начали реконструкцию набережной реки Каргалы. Реконструкцию планируют завершить к ноябрю этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в пресс-службе акимата, цель проекта – сделать зону у реки Каргалы более удобной и привлекательной для отдыха горожан, сохраняя при этом ее экосистему.

"В рамках работ будет проведена очистка русла реки, а также создана прогулочная зона. Будут высажены около 3 тысяч деревьев, помимо них цветники из многолетних цветов и трав, хвойные и лиственные деревья, кустарники. Будет создан поливочный водопровод общей протяженностью 2,7 километра", - проинформировали в ведомстве.

Планируется также установить 196 осветительных столбов и 135 скамеек и урн.

На набережной появится также общественное пространство с детскими и спортивными площадками, пешеходными тропами и возможностью отдыха на берегу реки.

"Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей. Планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами.

Важно отметить, что на детских площадках будут предусмотрены инклюзивные элементы, чтобы обеспечить доступность для детей с разными особенностями", - пояснили в акимате.

В ведомстве добавили, что здесь также проложат тротуар и велосипедные дорожки.

"Этот проект превратит набережную реки Каргалы в уникальный природный парк в черте города. Строительные работы планируется завершить к ноябрю 2024 года", - заключили в городском акимате.

Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

На сайте акимата города указано, что благоустройство набережной реки Каргалы будет производиться в рамках проекта "Бюджет народного участия". В рамках этой же программы планируется реализовать 40 новых проектов по обустройству пешеходно-прогулочных, парковых зон, строительству линий освещения, дорожной инфраструктуры и т. д.

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что на 2024 год на эти цели выделено 2,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы этим летом появятся новые парковые и набережные зоны. По словам акима города, до конца июня 2024 года планируется завершить строительство двух парковых и набережных зон вдоль реки Есентай - в микрорайоне Кокжиек и вдоль улицы Черновицкая.