Маты в песнях Скриптонита и ругательства на концертах в Казахстане: что об этом думают в Минкульте

Глава Минкульта и информации в кулуарах сената высказалась касательно использования мата во время концертов казахстанских и зарубежных артистов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Миссия деятелей культуры нести духовные ценности, формировать культуру. Если мы будем допускать, чтобы со сцены матерились, распивали алкогольные напитки или наркотические вещества, как это будет вообще действовать? Однозначно, мы сейчас поднимаем вопрос, что сцену надо уважать.

Любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать зрителей и отслеживать, как он вышел на сцену, в каком состоянии, контролировать свое поведение", – заявила министр Аида Балаева.

У главы Минкульта спросили, разрешены ли маты со сцены, если концерт имеет ограничение по возрасту 18+.

"Материться в любом случае нельзя", – пояснила Балаева.

Также у нее спросили, как быть с исполнением на сцене песен, в которых есть нецензурная лексика – к примеру, песни Скриптонита содержат мат.

"Нужно в договорах (с площадкой для выступления – прим.авт.) уже прописывать, что можно, что нельзя", – ответила глава Минкульта.

Она добавила, что правило о запрете мата на сцене должно касаться всех артистов, выступающих в Казахстане – и местных, и зарубежных.

Напомним, в мае Минкультуры опубликовало проект постановления касательно ненадлежащего поведения артистов на сцене – в ведомстве намерены ужесточить ответственность.

В документе говорится, что предлагается ввести штраф для физлиц в размере 150 МРП (553 800 тенге) и для юрлиц – 300 МРП (1,1 млн тенге).

Отметим, что еще в 2020 году в Казахстане приняли проект закона, нормы которого должны были обеспечить надлежащее поведение артистов, в том числе, за счет установления запрета выходить на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы также рассказывали о том, в какие скандалы попадали звезды шоубиза в Казахстане в 2023 году.

Кроме того, в марте 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточилось наказание за нецензурную брань.

По ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц,

влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.