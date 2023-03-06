Поправки о нецензурной брани вступили в силу в Казахстане: кого, как и за что могут оштрафовать

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Сегодня, 6 марта, в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань, передает NUR.KZ.

В начале января президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Как разъяснили позже в МВД, этим законом в стране ужесточается наказание за мелкое хулиганство, нецензурную брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

В каких случаях казахстанцев будут наказывать за мат

Как объясняли ранее в МВД, ответственность за нецензурную брань в нашем законодательстве существует уже не первый год. Так, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП (306 тысяч тенге), либо исправительные или общественные работы до 120 часов.

Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состав уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях, и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток.

Мелкое хулиганство же, как разъяснили в МВД, выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам, осквернении зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте.

"Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то за такие деяния предусмотрена ответственность", – разъясняли ранее в МВД.

Как изменилось наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство

Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Кого могут привлечь к ответственности за мат

Не все казахстанцы согласны с ужесточением закона. Некоторые граждане считают, что теперь люди начнут доносить друг на друга в безобидных ситуациях, а полицейские будут преследовать цель собрать как можно больше денег во время своего дежурства.

В полиции, однако, заявили, что принятые нормы позволят защитить конституционные права граждан на собственность, обеспечить правовое и культурное воспитание населения.

При этом по каждому отдельному случаю полицейские будут собирать доказательства – заявления граждан, показания свидетелей, видео или аудиофиксацию самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Будут ли наказывать за мат в социальных сетях

За мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан.

На каком языке нельзя материться

В полиции подчеркивали, что к административной ответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

"Абонемент" для матов

Позже в казахстанских мессенджерах появилась информация о том, что якобы казахстанцы смогут свободно материться в общественных местах, если заранее оплатят штраф или приобретут абонемент.

В МВД эти слухи опровергли, назвав сообщение фейком. Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК, от имени которого и распространяли информацию об "абонементе для мата", сообщил, что подаст заявлению в полицию, чтобы привлечь к ответственности автора фейка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2011825-popravki-o-netsenzurnoy-brani-vstupili-v-silu-v-kazahstane-kogo-kak-i-za-chto-mogut-oshtrafovat/