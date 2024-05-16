Штрафовать артистов за мат и неэтичное поведение предложили в Казахстане

Минкультуры на днях опубликовало проект постановления касательно ненадлежащего поведения артистов на сцене - в ведомстве намерены ужесточить ответственность. Его опубликовали на сайте "Открытые НПА".

Авторы предлагают ввести ответственность за ненадлежащее поведение артистов при обращении со зрителями во время проведения культурно-массовых мероприятий, аморального, неэтичного поведения артиста к зрителям в ходе культурно-массовых мероприятий, выраженное в употреблении ненормативной лексики, распития алкогольных напитков, нахождении в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также под воздействием психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Целью введения предлагаемого регулирования является обеспечение защиты прав и законных интересов населения, а также повышения качества организации концертной деятельности и концертно-зрелищных мероприятий.

В документе говорится, что предлагается ввести штраф для физлиц в размере 150 МРП (553 800 тенге) и для юрлиц - 300 МРП (1,1 млн тенге).

При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф для физлиц составит 200 МРП (738 400 тенге) и для юрлиц - 600 МРП (2,2 млн тенге).

В Минкульте отметили, что в 2022-2024 годах скандальные инциденты с участием зарубежных артистов и организаторов концертов на территории Казахстана вызвали большой общественный резонанс и шквал отрицательных комментариев в социальных сетях. Также были выявлены подобные случаи с участием казахстанских звезд.

Отметим, что еще в 2020 году в Казахстане приняли проект закона, нормы которого должны были обеспечить надлежащее поведение артистов, в том числе, за счет установления запрета выходить на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали о том, в какие скандалы попадали звезды шоубиза в Казахстане в 2023 году.