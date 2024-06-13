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Поднимут ли порог для официальных петиций выше 50 тыс. подписей, ответила Балаева

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Онлайн-петиция
Онлайн-петиция. Иллюстративное фото: Getty images / Andrey Popov

В кулуарах сената главу Минкульта спросили, поднимут ли в Казахстане пороговый уровень для официальных петиций - сейчас для рассмотрения нужно 50 тыс. подписей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стороны, которые не согласны друг с другом, уже поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать.

Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь, поэтому важно слышать мнение граждан. Последние недели понимается вопрос, что нужно увеличить порог при рассмотрении петиций", - заявила глава министерства культуры и информации Аида Балаева.

Также ее попросили прокомментировать информацию о том, что студентов и "бюджетников" заставляют подписывать нужные петиции.

"Я с этим не соглашусь, поскольку у каждого госоргана есть свои должностные полномочия, цели и задачи - и в их рамках они работают. Нет смысла искусственно что-либо продвигать. Многие вопросы, которые выносят на петиции - актуальные для нашего общества.

Конечно, одних интересуют экономические вопросы, других - социальные, третьих - духовно-культурные. Слава богу, мы сформировали открытое общество. И я полагаю, что это результат того, что реформы президента уже работают, и общество меняется", - ответила министр.

Она добавила, что не хотела бы комментировать слухи о том, что кого-то принуждают подписывать петиции.

"Если есть факты - давайте их рассмотрим, но я не согласна, что по слухам мы должны формировать какое-то мнение", - заявила Балаева.

Напомним, что в апреле текущего года в Казахстане заработал сайт для подачи онлайн-петиций. О том, как пользоваться платформой, мы писали здесь.

Законы о петициях в Казахстане

Напомним, ввести институт петиций в Казахстане, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения, планировали еще с 2022 года.

В декабре 2022 года в МИОР (в сентябре 2023 полномочия переданы Министерству культуры и информации) пояснили, что теперь, согласно законопроекту "Об общественном контроле", государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

Кроме того, в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

В сентябре сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" и направили его на подпись президенту.

Наряду с этим стало известно, что казахстанцы при помощи петиций не смогут требовать отставки того или иного министра, или акима.

После оба закона подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116902-podnimut-li-porog-dlya-oficialnyh-peticiy-vyshe-50-tys-podpisey-otvetila-balaeva/

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