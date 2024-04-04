В Казахстане запустили официальный сайт для онлайн-петиций

Сайт для подачи онлайн-петиций заработал в Казахстане - о том, как пользоваться новой онлайн-платформой, рассказали в Минцифры, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что для создания петиции необходимо перейти на сайт epetition.kz и выбрать опцию "создать петицию".

После необходимо ознакомиться со списком вопросов, которые не могут быть предметом петиций и после подтверждения перейти к заполнению полей. Автору необходимо заполнить все обязательные поля и подписать петицию.

Затем уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в течение двадцати рабочих дней осуществляет проверку петиции на соответствие условиям.

"В случае успешного прохождения модерации петиция публикуется на сайте epetition.kz в ограниченном доступе, т.е. петиция доступна только по прямой ссылке и не размещается в открытом доступе до сбора 50 голосов. При переходе по прямой ссылке ограничений по функционалу петиции не имеется, для пользователя доступны все функции - подписание, комментирование и просмотр информации по текущей петиции, это: количество просмотров, количество подписей и дедлайны", - сообщили в министерстве.

При сборе 50 голосов в течение 10 рабочих дней для электронных петиций и 20 рабочих дней для бумажных, петиция автоматически публикуется в общем доступе, запускается общий сбор голосования в течение 6 месяцев.

Подробнее с инструкцией можно ознакомиться здесь.

Законы о петициях в Казахстане

Напомним, ввести институт петиций в Казахстане, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения, планировали еще с 2022 года.

В декабре 2022 года в МИОР (в сентябре 2023 полномочия переданы Министерству культуры и информации) пояснили, что теперь, согласно законопроекту "Об общественном контроле", государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

Кроме того, в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

В сентябре сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" и направили его на подпись президенту.

Наряду с этим стало известно, что казахстанцы при помощи петиций не смогут требовать отставки того или иного министра, или акима.

После оба закона подписал президент Касым-Жомарт Токаев.