Казахстанцы не смогут подавать петиции против министров и акимов

Сегодня депутаты сената на заседании палаты одобрили закон, регулирующий институт петиции в Казахстане, а также объяснили, против чего нельзя будет подать петицию, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

Сегодня депутаты в двух чтениях одобрили законопроект и направили его на подпись главе государства.

Представил документ сенатор Руслан Рустемов.

"По таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности и другим, петиции не могут подаваться", – сказал сенатор.

По его словам, перечень "запрещенных" тем сформирован на основе Конституционного и уголовного права, а также закона "О референдуме".

Позже вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, смогут ли казахстанцы подавать петицию об отставке того или иного министра или акима.

"Представление или снятие с должности – это входит в ведение президента и двух палат парламента, правительства. Не смогут.

Почему? Потому что есть конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента. А в других случаях можно подавать. А именно те должности, назначение на которые входит введение президента, двух палат парламента и правительства, петиция подаваться не может, согласно закона "О выборах" и закона "О референдуме", – заявил он.

При этом чиновник отметил, что сейчас граждане тоже могут на это влиять, но косвенно.

"Вы знаете, что сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов. Также любой министр, когда утверждается на должность, он проходит согласование в парламенте, который тоже выбран народом. Так что здесь косвенно уже участие граждан имеется", – сказал Данияр Кадиров.

Для обязательного рассмотрения петиции определяются пороговые значения голосов, которые ее поддерживают:

районный уровень (по вопросам, относящимся к компетенции акиматов): если население более 50 тыс. человек – 2,5 тыс. голосов; для остальных – не менее 5% от численности населения;

районный уровень (по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов) – при численности населения более 50 тыс. человек – 5 тыс. голосов; для остальных – не менее 10% от численности населения;

областной уровень (по вопросам, относящимся к компетенции акиматов) – 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы;

областной уровень (по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов) – не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы;

республиканский уровень (по вопросам, относящимся к компетенции правительства) – не менее 50 тыс. голосов.

Напомним, еще в декабре прошлого года отмечалось, что в Казахстане планируется введение института петиций, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения.

При этом депутат Екатерина Смышляева тогда отметила, что по концепции законопроекта первоначально речь шла только об онлайн-петициях, однако депутаты рассматривали и возможность подачи петиции в виде физического документа.

"В процессе обсуждения коллеги подняли вопрос о том, что у нас в ряде отдаленных сел до сих пор нет доступа к интернету. Соответственно, в таких селах невозможно будет осуществить подписание такой петиции. На сегодня поданы поправки, что будут допустимы бумажные документы. В связи с этим требования к таким документам намного ниже. Их верификация намного сложнее", – говорила она.