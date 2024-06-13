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"Ярость небес": молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы (видео)

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Молния ударяет по телебашне в Алматы
Молния ударила в телебашню в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/shavarev_

В соцсетях появилось видео с молнией, которая бьет прямо в телебашню Кок-Тобе, передает NUR.KZ. Напомним, сегодня утром в небе над Алматы было неспокойно.

Сегодня ранним утром многих алматинцев напугал громкий звук: жители города признались, что давно не слышали настолько раскатистого грома.

Фотографу Александру Шавареву удалось запечатлеть на видео момент, когда молния ударила в телебашню на Кок-Тобе - видео он разместил в Instagram.

"Молнии бьют в телебашню Кок-Тобе, 13.06.2024", - объяснил он подписчикам в описании к видео.

Подписчики фотографа оставляют комментарии под видео: "И красиво, и страшно", "Ярость небес", "Круто! Нужно придумать способ собирать электричество из молний".

В прошлом молнии казахстанцам неоднократно удавалось заснять момент удара молнии в башню на Кок-Тобе. Так, в конце апреля 2023 года удар попал в видеорегистратор фотографа Дмитрия Доценко. Позже в "Казтелерадио" проинформировали, что телебашня не пострадала от удара молнии.

4 июля того же года молния снова ударила в телебашню на Кок-Тобе. Завораживающий момент также был запечатлен.

Согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня Кок-Тобе – это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года.

Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире – второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны – 114 м. Высота башни над уровнем моря – 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения – 7 тыс. тонн.

Между тем, что при грозе, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;
  • если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля. Не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах. Не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
  • велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;
  • если вы на улице, то в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116734-yarost-nebes-molniya-udarila-v-telebashnyu-na-kok-tobe-v-almaty-video/

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