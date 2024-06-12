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Пыльная буря, град и шквал: почти по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

Опубликовано:

Буря в степи
Буря. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 13 июня, в 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В большинстве из них ожидаются грозы, а кое-где возможны пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане 13 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза.

На юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 35-38 градусов.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Днем на севере области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при грозе?

Как рассказывали ранее в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2116527-pylnaya-burya-grad-i-shkval-pochti-po-vsemu-kazahstanu-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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