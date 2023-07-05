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Удар молнии в телебашню на Кок Тобе в Алматы попал на видео

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Молния ударила в телебашню на Кок Тобе
Молния ударила в телебашню на Кок Тобе. Кадр из видео: instagram.com/andrey.the.pilot

В Алматы вчера, 4 июля, молния снова ударила в телебашню на Кок Тобе. Завораживающий момент был запечатлен одним из жителей южной столицы на видео, передает NUR.KZ.

Вчера в мегаполисе ближе к вечеру пошел сильный дождь, гремела гроза и били молнии, как и предупреждали ранее синоптики.

Момент удара молнии в телебашню Кок Тобе запечатлел на видео и опубликовал в сторис Instagram пользователь под ником andrey.the.pilot.

На кадрах можно увидеть, как молния несколько раз ударила в радиотелевизионную станцию "Кок Тобе".

Напомним, в конце апреля молния в соцсетях появилось видео удара молнии в телебашню на Кок Тобе. Позже в "Казтелерадио" сообщили, что телебашня не пострадала от удара молнии.

Добавим, что, согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня Кок Тобе – это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года. Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире – второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира.

Башня расположена ниже вершины горы Кок Тобе, к юго-востоку от центра города. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны – 114 м. Высота башни над уровнем моря – 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения – 7 тыс. тонн.

Между тем, что при грозе, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;
  • если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
  • велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;
  • если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027594-udar-molnii-v-telebashnyu-na-kok-tobe-v-almaty-popal-na-video/

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