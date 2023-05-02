О работе телебашни на Кок Тобе после удара молнии рассказали в "Казтелерадио"

Телебашня на Коктобе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В соцсетях появилось видео удара молнии в телебашню на Кок Тобе. Однако инцидент обошелся без последствий, передает официальный сайт "Казтелерадио".

Момент удара молнии в радиотелевизионную станцию "Кок Тобе" в Алматы попал в видеорегистратор фотографа Дмитрия Доценко, который опубликовал ролик в своем TikTok.

Позже в "Казтелерадио" проинформировали, что телебашня не пострадала от удара молнии, который произошел 30 апреля.

"Относительно удара молнии на радиотелевизионной станции "Кок Тобе" 30 апреля 2023 года сообщаем, что телевизионная башня не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были. Телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев", – говорится в сообщении.

Ранее в апреле в здание Всемирного торгового центра-1 в Нью-Йорке ударила молния. Очевидцам удалось поймать это явление в объектив камеры.

Добавим, что, согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня Кок Тобе – это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года. Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире – второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира.

Башня расположена ниже вершины горы Кок Тобе, к юго-востоку от центра города. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны – 114 м. Высота башни над уровнем моря – 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения – 7 тыс. тонн.

Между тем, что при грозе, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;

не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов; если гроза застала вас в автомобиле , не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;

, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы; велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;

могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров; если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019007-o-rabote-telebashni-na-koktobe-posle-udara-molnii-rasskazali-v-kazteleradio-video/